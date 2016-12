Fiorentina, Pradé: "Champions a rischio per errori arbitrali" 

17:26 - "Non possiamo permetterci un danno enorme per il mancato approdo in Champions League per l'ennesimo errore arbitrale, dobbiamo essere molto attenti". Parole del ds della Fiorentina Daniele Pradè in cui risuona chiaro il riferimento alla sconfitta dei viola contro l'Inter maturata per un gol in fuorigioco di Icardi. "I punti persi contro Inter e Napoli in una classifica finale fanno la differenza, non possiamo continuare a correre rischi così".

"Questo messaggio - ha continuato il direttore sportivo viola ai microfoni della Rai - va trasferito al nostro azionista di maggioranza, la famiglia Della Valle, e a tutta la città di Firenze. Noi in questo anno e mezzo abbiamo già ottenuto due grandi vittorie: abbiamo riportato il popolo fiorentino allo stadio e ad innamorarsi di nuovo della sua squadra e abbiamo ridato entusiasmo all'azionista di maggioranza. Non possiamo permetterci di rischiare in nessun modo la disaffezione dei tifosi viola e della famiglia Della Valle per errori arbitrali".

BRASCHI: "PROTESTE? NON INTERESSANO"

Ed è arrivata la risposta del designatore Braschi, raccolta da Violanews.com."Proteste della Fiorentina? Dossier della Fiorentina? Non ne sappiamo niente e non mi interessa. Sarà la Fiorentina a decidere cosa fare, adesso non è opportuno parlare di questo e della direzione di gara di Fiorentina-Inter”.