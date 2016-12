Fiorentina, per Giuseppe Rossi nuova operazione al ginocchio

17:11 - Non c'è pace per Giuseppe Rossi, fermo da metà agosto per i nuovi guai al ginocchio. L'attaccante della Fiorentina, come annunciato da un comunicato ufficiale della società viola, dovrà infatti subire un "intervento di artroscopia diagnostica al fine di risolvere gli attuali problemi di sovraccarico al ginocchio destro". L'operazione, riferisce il club dei Della Valle, verrà eseguita nel corso di questa settimana.

IL COMUNICATO DELLA FIORENTINA

"ACF Fiorentina comunica che l'atleta Giuseppe Rossi è stato visitato dal Dr. Andrew Williams in Londra. Dal consulto è emersa la necessità di intervento di artroscopia diagnostica al fine di risolvere gli attuali problemi di sovraccarico al ginocchio destro. L'intervento sarà eseguito nel corso di questa settimana, a seguito di un ulteriore consulenza richiesta dallo stesso atleta con il Dr. Steven Singleton, assistente del Prof. Richard Steadman in Veil (Colorado)".