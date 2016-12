Fiorentina, Pepito Rossi nella lista di Europa League

22:42 - La Fiorentina crede nel recupero di Rossi. Nonostante la prossima operazione al ginocchio destro, Pepito è stato infatti inserito nella lista di Europa League. "Restiamo ottimisti sul futuro di Giuseppe", ha spiegato il ds Pradé, motivando la decisione relativa all'attaccante viola. Dall'elenco per l'Europa restano invece fuori Joaquin, Mati Fernandez, Brillante, Lazzari, Alonso, Babacar e Bernardeschi.

Firenze, dunque, continua a credere in Pepito. In passato Rossi si è già rialzato dopo i problemi al ginocchio destro e in viola sono certi che succederà lo stesso anche questa volta.Questo l'elenco completo di Montella: (LISTA A)

MARCOS ALONSO (28), AQUILANI (10), BADELJ (5), BASANTA (19), CUADRADO (11), GOMEZ (33), ILICIC (72), KURTIC (16), LAZZARI (32), MARIN (8), NETO (1), PASQUAL (23), PIZARRO (7), RICHARDS (4), GONZALO (2), ROSSI (22), SAVIC (15), TATARUSANU (12), TOMOVIC (40), BORJA VALERO (20), VARGAS (6)

(LISTA B)

BANGU (37), BERNARDESCHI (29), GIGLI (36), BABACAR (30), LEZZERINI (24), MANCINI (34)