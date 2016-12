Fiorentina: Pepito e le (tante) date del ritorno

13:09 - La speranza e l'augurio sono un'ovvietà: Pepito Rossi torni presto, il più presto possibile. La ragione e la logica conducono altrove: a quei 4-5 mesi che sono il periodo-base perché Pepito torni in campo dopo l'operazione al ginocchio di venerdì a Veil, in Colorado, ovvero a febbraio-marzo 2015. Poi ci sono altre cose che arrivano da Firenze: quel che si pensa in società (mercato) e quel che trapela in città, come riferisce il quotidiano La Nazione.

Sul ritorno in campo di Pepito, La Nazione spiega che i tempi di recupero potrebbero anche allungarsi rispetto alle previsioni, il che significa fino a fine stagione. Il motivo? Siamo di fronte a una operazione che riguarda un ginocchio già sofferente, e occorre tenerne conto onde evitare un recupero a tempo pieno con un margine di rischio. Rossi ha 27 anni e deve ben calibrare il suo futuro.

Questa è l'ipotesi della Nazione, dinanzi ad altre fonti che riportano un rientro di Rossi (allenamento) già prima di Natale. E insomma, siamo dinanzi a congetture che a 48 ore dall'operazione hanno un senso molto relativo.

Quanto al mercato, la Fiorentina capirà a dicembre come muoversi. Il recupero di Rossi è un punto-base: se si potrà riaverlo in campo negli ultimi tre mesi del campionato, bene. Non si va alla ricerca di svincolati (Emeghara, Hugo Alberto, Nilmar). Se questo rientro sarà a rischio, il club dovrà muoversi alla ricerca di un attaccante che abbia peso e sostanza, un investimento di largo respiro e non per riparare a una carenza di mezzo campionato.