Fiorentina, Pastorello: "Giuseppe Rossi tra 6-7 settimane in campo" 

13:24 - Nessuna rottura e niente operazioni in vista per Giuseppe Rossi. La paura è passata per la Fiorentina e per la Nazionale, anche se Pepito dovrà stare lontano dai campi di gioco per un paio di mesi. A dire qualcosa di più sulle condizioni di salute del numero 49 viola è stato il suo procuratore, Federico Pastorello, su Twitter: "Sembra sia un trauma distorsivo con interessamento del collaterale. E' andata di lusso, fuori 6-7 settimane".

15:46 ORTOPEDICO FIORENTINA: "LA SUA CARRIERA NON E' A RISCHIO"



12:23 LA NOTA DELLA FIORENTINA



11:50 L'ESITO DEGLI ESAMI

11:45 CONCLUSI GLI ESAMI. "SIAMO PIU' OTTIMISTI"





11:40 L'INFORTUNIO RIGUARDA IL COLLATERALE





11:24 INDISCREZIONI: ROTTURA DEL COLLATERALE



10:30 TEMPI LUNGHI PER IL RESPONSO DEGLI ESAMI

09:30 "IL RISCHIO E' LA ROTTURA DEL CROCIATO"

09:10 ROSSI E' ARRIVATO AL CTO