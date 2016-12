Fiorentina, parla il medico: "Rossi fuori 4-5 mesi? Lo vedremo nei controlli successivi"

10:36 - Dopo l'operazione al ginocchio effettuata venerdì scorso, il medico della Fiorentina fa il punto sulle condizioni di Giuseppe Rossi: "L'artroscopia ha confermato la stabilità del legamento crociato - dice il dottor Manetti -. Ritengo fuori luogo alcune polemiche sui tempi di recupero, se saranno 4 o 5 mesi lo vedremo nei controlli successivi. Per sei settimane non dovrà supportare con il carico la gamba, dopo ricominceremo il potenziamento muscolare".

Il medico viola spiega la scelta dell'operazione negli Stati Uniti: "Abbiamo ritenuto necessario, anche per la lesione meniscale, un'artroscopia, che Giuseppe ha voluto che venisse effettuata dallo staff di Singleton. I nostri consulenti avevano detto le stesse cose, ma lui ha preferito recarsi in Colorado. Lo specialista, confortato dalle immagini artroscopiche, non ha fatto una cosa invasiva, ma solo una sutura meniscale. Questo necessita di tempi più lunghi, a noi interessa che il ginocchio possa essere stabile".



Il dottor Manetti lancia poi un appello per tutelare Pepito Rossi: "Sottolineo la necessità da parte di tutti, anche di alcuni miei colleghi che a volte si sono sbilanciati su una situazione che non conoscono, di rispettare la privacy del giocatore".