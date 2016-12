Fiorentina, ottimismo per Pepito Rossi e Gomez

15:48 - Buone notizie dall'infermeria in casa Fiorentina. Il responsabile sanitario della Viola ha infatti mostrato grande ottimismo sul rientro di Giuseppe Rossi e Gomez per il finale di stagione. "L'obiettivo è ecuperare Rossi e Gomez a livello competitivo prima della finale di Coppa Italia del 3 maggio", ha spiegato il medico, lasciando dunque intravvedere anche buone speranze per Pepito in chiave Mondiale.

"Da due settimane Rossi lavora sul campo con carichi massimali e da questa inizierà gradualmente ad aggregarsi al gruppo ma con ancora qualche limitazione visto che saranno evitati i contrasti", ha precisato Manetti. "Abbiamo già ricevuto il benestare del professor Steadman e dopo alcuni test, ora c'è da valutare la risposta sul campo, devono essere completati alcuni step, l'obiettivo è far rientrare il giocatore prima della finale di coppa e siamo fiduciosi", ha aggiunto.



Discorso simile per Gomez, la cui lesione al collaterale sinistro è risultata meno seria di quella subita al ginocchio destro da Rossi: "La cicatrizzazione del legamento è già avvenuta, ora c'è da completare un lavoro specifico anche e soprattutto per recuperare la forza persa dopo alcuni giorni di inattività". "Dalla prossima settimana - ha aggiunto il responsabile sanitario viola - Gomez comincerà a lavorare sul campo e questo ci aiuterà ad avere ulteriori risposte". Date certe per il rientro, per ora, non ce ne sono, ma dall'ambiente viola trapela grande ottimismo. "Non azzardiamo al momento alcuna data sul rientro anche perché serviranno altri step, tuttavia anche per lui puntiamo a farlo rientrare prima della sfida del 3 maggio a Roma: avendo una certa stazza, Mario ha bisogno di giocare qualche partita per ritrovare la giusta condizione", ha concluso Manetti.