Fiorentina-Napoli, dall'estero: "La Coppa della vergogna"

17:49 - I gravi scontri prima della partita, il tifoso del Napoli Ciro Esposito in condizioni critiche, la decisione di giocare arrivata dopo il via libera del capo ultras Genny 'a carogna. La finale di Coppa Italia non è passata inosservata agli occhi della stampa estera che, il giorno dopo, esprime sdegno per quanto accaduto allo stadio Olimpico in una notte che ha dato l'ennesima spallata all'immagine del calcio italiano.

Il quotidiano spagnolo Marca spara a tutta pagina 'Fiorentina-Napoli 1-3: la coppa della vergogna, una persona gravemente ferita da un proiettile'. Ancora più pesante El Mundo Deportivo: "Il figlio di un camorrista ha deciso che la finale della Coppa Italia si doveva giocare”. In Germania, la Bild parla di sparatoria prima della finale, mentre l’Equipe parla senza mezzi termini di dramma, sottolineando come sia stato arrestato un supporter della Roma dopo gravi incedenti nel pre-partita e attribuendo grande risalto al ritardo della partita dovuto a intemperanze degli ultras.