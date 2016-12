Fiorentina, Montella: "Voglio una squadra più forte"

13:32 - Alla vigilia della sfida col Sassuolo, Montella lancia un messaggio alla dirigenza: "Vorrei allenare una squadra più forte con maggiori pressioni, piuttosto che avere una squadra meno forte con meno - ha detto il tecnico della Fiorentina - La società ha sempre dimostrato di voler migliorare la squadra, ma arrivati a un certo punto bisogna dimostrare di voler fare ancora di più, perché questa squadra ha fatto il massimo, forse qualcosa di più".

"Con la società non abbiamo ancora parlato del futuro, ora pensiamo a blindare il quarto posto: come allenatore devo fare delle riflessioni e dico che vorrei allenare una squadra più forte, lo dobbiamo anche ai nostri tifosi che hanno dimostrato tra sabato e ieri grande maturità, aspetto e passione - ha detto ancora Montella alla vigilia del posticipo di campionato - Intanto puntiamo a finire regolarmente il campionato. La stagione fin qui la reputo positiva, ma poi dovremo cercare di crescere ancora e la strada è tenere i migliori e comprare altri giocatori importanti".



Il tecnico della Fiorentina torna poi sui fatti di sabato all'Olimpico: "Credo che sia controproducente continuare a parlare di quanto accaduto sabato a Roma prima della finale di Coppa Italia, adesso è il caso di passare la palla a chi di dovere. Certo, come allenatore mi auguro di non vivere più serate come quella di sabato e di non trovarmi più indirettamente coinvolto. E' difficile dire adesso come si combatte quanto accaduto l'altra sera. Noi come società stiamo già facendo bene, con il fair play e altre iniziative".