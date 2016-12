Fiorentina, Montella: "Voglio un giocatore pronto subito"

14:49 - Alla vigilia del derby toscano contro il Livorno Montella parla di mercato. "Spero si possa migliorare la squadra, abbiamo tante competizioni Colpo alla Rossi? Se ci sarà l'occasione possiamo fare qualcosa, ma voglio un giocatore pronto subito", ha detto il tecnico. Poi parla del nome più volte accostato ai viola: "Jorginho? Giocatore interessante, ma non so nulla". Infine una parola sul Livorno: "Non dobbiamo sbagliare l'approccio mentale".

Sulla salute della squadra il tecnico ha sottolineato: "I ragazzi sono arrivati bene al rientro, me lo aspettavo, lo hanno sempre dimostrato. Vedremo domani comunque, ma ci siamo allenati bene. Davanti avremo un avversario che ha bisogno di punti, forte in attacco".

Il tecnico di Pomigliano parla anche di Pizarro, il "caso" degli ultimi tempi: ""E' un giocatore della Fiorentina a tutti gli effetti, ha giocato meno ultimamente ma ora sta bene. Un eventuale arrivo di Jorginho non implica la sua partenza".

La chiusura di Montella è dedicata a Mario Gomez, ancora ai box: "Rientra settimana prossima? Spero anch'io, ma non lo so...".