Fiorentina, Montella scalda Rossi: "Si allena bene, voglio farlo giocare"

All'Olimpico sabato sera va in scena la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli. E Vincenzo Montella scalda Pepito: "Rossi? Si sta allenando bene e la voglia di farlo giocare c'è. Ha fatto di tutto per esserci, vediamo". Ma il tecnico viola deve fare i conti con l'infermeria piena: "Neto, Gonzalo e Borja Valero sono tutti da valutare". Niente da fare invece per Mario Gomez: "Non si sta allenando con il gruppo".