Fiorentina, Montella: "Rossi non è in condizione, per Gomez penso sia finita la stagione" 

18:30 - Montella è pessimista: difficilmente la sua Fiorentina recupererà Giuseppe Rossi e Mario Gomez per la finale di Coppa Italia contro il Napoli del 3 maggio prossimo. L'ottimismo dei giorni scorsi è passato e il tecnico viola, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Bologna, ha fatto il punto della situazione: " Rossi non è in condizioni fisiche adeguate, cerchiamo di fare il possibile. Per Gomez penso che la stagione sia finita".

"Non si sta ancora allenando. Da parte del calciatore c'è sempre stata grande volontà di mettersi a disposizione, ci sono stati troppi chiacchierii su di lui, troppi esami e troppi pareri: quando è così è difficile mettere d'accordo tutti. E' un giocatore di primo livello, è stato sognato e poi raggiunto, mi pare improbabile la sua partenza anche se molto dipende dalla volontà del calciatore", ha continuato Montella parlando dell'attaccante tedesco.