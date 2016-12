Fiorentina, Montella: "Rossi? Ci vuole pazienza. Ora ci servono rinforzi" 

11:12 - Vigilia difficile quella che precede lo scontro col Torino per la Fiorentina e per Vincenzo Montella. Difficile per le notizie poco confortanti arrivate dal Colorado su Pepito Rossi: “Ci vuole pazienza, parlare poco e sperare che tutto vada bene”. Senza Rossi e senza Gomez, due assenze pesanti: “Non ci sono grosse opportunità in giro ma i nostri dirigenti cercheranno di sopperire alla loro assenza. Sono fiducioso. Matri? Non parlo dei singoli”.

"Ripeto, l'auspicio è che tutto vada bene - ha continuato il tecnico viola - dovremo solo pazientare un po' di più e parlare di Pepito il meno possibile. Lo stesso vale per Mario Gomez: anche io sono stato un anno senza giocare, mi dicevano di tutto, ma io vi posso assicurare che lui smania dalla voglia di rientrare, per il resto non mi va di aprire altri scenari. Ho comunque piena fiducia nella società".