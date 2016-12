Fiorentina, Montella: "Ripartiamo senza paura. Gomez? Deve sbloccarsi"

23:27 - Archiviato il ko con la Roma. Adesso c'è il Genoa, l'esordio casalingo. Senza Rossi ma con Gomez e Cuadrado: "Sto male per Pepito - ha detto Montella - da quando si è fermato il ginocchio fa male anche a me... Battute a parte, sono certo tornerà ma la sua assenza non deve essere un alibi. Gomez? Deve solo sbloccarsi. Cuadrado sta bene, felice sia ancora con noi". Poi sull'esordio al Franchi: "Ho voglia di ripartire subito dopo il ko a Roma".

"Purtroppo abbiamo iniziato il campionato con una sconfitta ma siamo pronti a ripartire - ha continuato Vincenzo Montella - e a riprendere il cammino. Ci aspetta una partita complicata, il Genoa è un ottimo avversario ma le premesse per fare bene ci sono. Dobbiamo arirva in Champions a tutti costi? Se riusciremo ad alzare l'asticella lo dirà solo il campo, la società ha fatto tutto quello che poteva e anche qualcosa di più, noi cercheremo di fare al meglio possibile senza mai snaturare quelli che sono i nostri principi di gioco".