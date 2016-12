Fiorentina, Montella replica: "Io al Milan? Non scherziamo"

18:51 - "Io al Milan? Non scherziamo, parliamo di cose reali". Così Montella ha commentato l'indiscrezione di mercato raccolte da Sport Mediaset, circa un suo trasferimento sulla panchina rossonera per la prossima stagione in caso di fallimento di Seedorf. Il tecnico poi, ha rassicurato i tifosi viola: "Io e la Fiorentina vogliamo avvicinarci alla finale di Coppa Italia nel migliore dei modi, vogliamo consolidare questa classifica".

L'allenatore viola, nella conferenza stampa della vigilia, ha parlato della formazione in vista della sfida con L'Udinese: "E’ un momento particolare, sto facendo molte valutazioni. Voglio assistere all’ultimo allenamento e forse anche quello non basterà per decidere. Domani avrò molta possibilità di scelta. Se giochiamo con il 3-5-2 è difficile trovare un sostituto di Cuadrado sulla destra. Le difficoltà nascono dal fatto che non abbiamo doppioni, questo ci porta spesso a cambiare modulo, una cosa che non mi piace molto. Per il prossimo anno penso ad un modulo capace di esaltare le caratteristiche dei giocatori. Rossi? Sta avanti sulla tabella di marcia ma ancora non siamo vicini al rientro. Un conto è il cambio di direzione a comando, un altro è il cambio di direzione improvviso. All’Udinese mancherà un ‘vecchietto’ di sicuro affidamento ma avrà un giovane molto pericoloso (Muriel, ndr)".



Come l'Inter, la Fiorentina non sta passando un buon momento sul piano realizzativo: "Se c’è un problema di gol? Rispetto ai nostri standard sicuramente sì. Il fatto di non aver preso gol domenica scorsa è una notizia. Di partite come le nostre ne ho vinte tante e spesso sono state risolte da delle giocate individuali. A volte ci vorrebbe la zampata per svoltare la partita. Il nostro obiettivo è di ritrovare un po’ di brillantezza mentale e fare punti in campionato. Queste partite mi serviranno per capire come giocare la finale. Con Gomez e Rossi dove saremmo arrivati? Non lo so, vorrei scoprirlo l’anno prossimo. Sono due giocatori che hanno la zampata nelle loro corde. Hanno dimostrato di poter giocare bene insieme. Mancano ma non voglio rifugiarmi dietro alle loro assenze". Ha commentato Montella.



L'ex tecnico della Roma ha lanciato poi, un chiaro segna alla società: "Cedere grandi giocatori per altri da lanciare? Se vuoi vincere è una frustrazione, se hai altri obiettivi è un piacere, un divertimento.Cuadrado? Devo pensare che ci sia adesso, quindi sfruttarlo al massimo ora ma contarci anche per il prossimo anno.



Vincenzo Montella infine, ha chiuso con una battuta le vicende di mercato: ""Forse, facendo il mio nome, si riferivano a mio figlio".