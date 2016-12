Fiorentina, Montella: "Punto su Matri, difendiamo il quarto posto" 

15:47 - Il terzo posto è troppo lontano per essere un obiettivo caldo. Questo il senso delle parole di Montella alla vigilia della sfida con la Samp: il ko contro il Milan ha lasciato il segno: "Vediamo cosa accade davanti" ha detto il tecnico della Fiorentina. "Dobbiamo mettere in campo le nostre caratteristiche e divertirci: concentriamoci sul quarto posto e la finale di coppa Italia''. Squadra in emergenza per le tante assenze: "Ci siamo ormai abituati".

''E' tutta la stagione che abbiamo questo tipo di problema - ha continuato Montella - speriamo almeno di recuperare Vargas. La Samp con Sinisa (Mihajlovic, ndr) sta facendo un ottimo lavoro, la affrontiamo nel suo miglior momento: assieme a Roma e Juve è la squadra più in forma. Miha è un allenatore che riesce a trasmettere grande fiducia, è molto competitivo per cultura''. Da qui in poi massima concentrazione: ''Ci dobbiamo porre degli obiettivi, come il quarto posto e la finale di coppa Italia da vincere. Dobbiamo fare delle scelte sulla squadra ovvero se far prevalere o l'aspetto tecnico o quello fisico. Non abbiamo avuto una lucidità adeguata ma fisicamente stiamo benissimo: purtroppo per tanti motivi non siamo riusciti ad esprimere il massimo delle nostre potenzialità''. Da qui ai singoli: "Pizarro? Non credo che ce la faccia. Matri? Si muove da attaccante e si crea l'opportunità: deve stare sereno perché ha la fiducia mia e della società. Segnamo pochi gol? I gol si sono dimezzati perché si sono dimezzati gli attaccanti stessi. La nostra è una squadra che ha fatto 46 partite e non abbiamo mai avuto la rosa al completo: questo ci ha impedito anche di programmare una turnazione ideale. Ci sta che qualche giocatore sia un po' appannato. Rossi e Gomez? Spero di averli a disposizione per la finale contro il Napoli. Gomez è più avanti di Rossi ma Rossi può far la differenza anche al 60%...''.