Fiorentina, Montella: "Più forti delle ingiustizie. La Juve? Dna vincente" 

10:54 - La sfida alla Juve, la squalifica di Borja Valero, la rincorsa al terzo posto. E poi Gomez e l'Europa League all'orizzonte. Tutti temi toccati da Montella alla vigilia della sfida ai bianconeri: "La squalifica di Borja? Vorrà dire che sarà più fresco in Coppa" ha ironizzato il tecnico della Fiorentina. "Non cerchiamo alibi, dobbiamo essere più forti delle ingiustizie. A Torino voglio una squadra con personalità, senza paura. La Juve? Dna vincente".

"Io devo pensare ad allenare" ha continuato Montella dribblando le polemiche su arbitri, squalifiche e ricorsi respinti. "La Juve è una squadra forte nel suo insieme ma anche singolarmente. E' geneticamente forte con una storia vincente come società. Questa è una partita che da stimoli particolari. Anche i calciatori sono consapevoli di questo e spero abbiano la volontà di fare risultato in uno stadio dove quest'anno loro vincono sempre. Quello che mi aspetto è che venga giocata una partita di personalità. Mi piacerebbe una squadra senza paura di dimostrare la propria idea di calcio. Noi non dobbiamo essere vittime di niente. Nell'arco del campionato ci sono momenti meno fluidi. L'importante è portare avanti quello in cui crediamo. Non dobbiamo cercare alibi di nessun tipo. Non dobbiamo perdere convinzione ed entusiasmo. La vita è piena di ingiustizie, non dobbiamo pensare di poterle risolvere tutte. Gli arbitri? Vanno capiti. Se non si può protestare si deve stare zitti perchè altrimenti si prende l'ammonizione. Lo sappiamo sulla nostra pelle che non possiamo protestare".



Da qui alla condizione dei singoli: "Mario Gomez sta crescendo, probabilmente si sente il peso di non aver dato quello che poteva dare ma non è certo colpevole di questo. E' stato fuori tanto tempo e si è accorto che serve altro tempo anche dopo il recupero. Nella sua testa può non essere al 100% ma credo che prestissimo possa tornare ai suoi livelli. Magari basterà un solo gol, anche sporco, per tornare in condizione anche di testa. Anderson ha bisogno di migliorare ancora. Non ha i 90 minuti nelle gambe, ma l'entusiasmo è alto e sono soddisfatto di come sta lavorando".



Sulle tre gare contro la Juve: "Avremmo preferito incontrare un'altra squadra in Europa League, ma questa è una gara sicuramente stimolante. Ci sta qualsiasi risultato contro la Juve. L'importante è avere coraggio e determinazione e se vogliamo arrivare sopra il quarto posto dovremo dimostrare proprio questo".



Sulla coppia Rossi-Gomez più forte di quella Llorente-Tevez: "Non voglio motivare gli avversari. E' chiaro che avrei voluto vedere la mia coppia di attaccanti in campo per tutta la stagione".