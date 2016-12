Fiorentina, Montella non si fida dell'Esbjerg: "Sono veloci e bravi sugli esterni"

19:47 - Sulla carta l'impegno della Fiorentina in Europa League è di quelli abbordabili, ma Vincenzo Montella non si fida dell'Esbjerg. "E' una squadra ordinata che assomiglia al Grasshopper: gioco veloce e ottimo lavoro sugli esterni. Gomez? Non ha ancora il ritmo per reggere 90 minuti. L'intenzione è quella di farlo giocare. Condizioni ambientali favorevoli? Sarà importante tenere alta la concentrazione per proseguire il cammino in Europa", ha detto.

"Vogliamo la qualificazione e abbiamo la concentrazione giusta, questa competizione è importante, tutto dipende da noi - ha aggiunto - . Solo se giocheremo al massimo potremo ottenere il meglio. Non siamo stanchi, a questa competizione teniamo molto. Se la squadra ha smaltito la rabbia per le sviste arbitrali in campionato? Questa Fiorentina ha già dimostrato più volte fin ora di saper reagire a questo tipo di situazioni. Non deve essere un alibi, ma uno stimolo a fare sempre meglio. Contro l'Esbjerg non sarà facile, è una squadra ordinata che gioca bene sulle fasce". Al fianco di Montella c'era anche Borja Valero. "Squadra stanca? Non siamo stanchi. Sarà una partita tosta. Fuori casa non è mai facile. Speriamo di fare bene domani. Europa League più difficile rispetto al campionato? Un po' si. In campionato è più facile studiare le squadre avversarie", ha spiegato. Senza Borja Valero la Fiorentina fatica? "Non credo. Qualsiasi giocatore della nostra squadra può essere sostituito degnamente, compreso me. Fiorentina appagata dalla finale di coppa Italia raggiunta? Non credo. Vogliamo fare di più per raggiungere obiettivi più grandi".