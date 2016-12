Fiorentina, Montella: "Non pensiamo al terzo posto ma occhio all'Inter"

13:37 - "Non facciamo la corsa sul Napoli. Ci guardiamo avanti e dietro, l'Inter può tornare in corsa". Così Montella alla vigilia della trasferta della Fiorentina a Parma. "Loro sono un'ottima squadra, assomiglia alla Fiorentina e vuole fare risultati attraverso il gioco. Cassano? Dipende molto da lui, se è in giornata è difficile limitarlo". Su Gomez: "Ha bisogno di giocare, di trovare la condizione. Deve trovare fiducia, serve pazienza".

Capitolo infortunati: "Vargas, Gonzalo e Cuadrado si sono allenati tutti, poi deciderò domani. Se sono ottimista? Io sto meglio di loro...". "Non so se in Europa siamo stati più bravi, bisogna vedere il valore dell'avversario anche se credo che la Fiorentina sta facendo un campionato a buon livello con continuità interessante - ha proseguito Montella - L'andata contro il Parma ci diede tantissima rabbia, poi infatti vincemmo a Dnipro. Ci fece fare un passettino in avanti per la gestione della partita, nelle gare successive facemmo meglio in questo senso. Il Parma è la stessa squadra dell'anno scorso, mi piace molto per l'idea di gioco simile alla nostra. Gioca molto bene, con grande ordine. Passa dal 4-3-3 al 3-5-2. Siamo ancora affamati, la mia squadra non si accontenta. Sappiamo reagire quando il giorno prima non mangiamo bene o non mangiamo affatto". Sugli arbitraggi avuti: "Accettiamo tutto, ci possiamo rimanere male ma dobbiamo passare sopra".