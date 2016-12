Fiorentina, Montella: "Non montiamoci la testa"

20:53 - Dopo un avvio di stagione deludente, la Fiorentina prova a rilanciarsi in Europa. Giovedì arriva il Guingamp e Montella è pronto: "Vorrei vedere la stessa squadra di domenica, magari più risoluta in fase offensiva. Col Genoa non abbiamo demeritato". Anche se fin qui il bottino stagionale è magro: 1 sconfitta e 1 pari. "A volte ho come l'impressione che qualcuno si sia montato un po' la testa, adesso l'importante è non perdere l'equilibrio".

"E' l'inizio dell'Europa League - spiega il tecnico -, ci teniamo molto. Il Guingamp è una squadra giovane, piena di entusiasmo. Sarà una partita complicata, ma dobbiamo giocare da Fiorentina, come domenica scorsa. Se riuscissimo a creare lo stesso numero di occasioni a me andrebbe bene". Montella taglia il traguardo delle 100 panchine con la Fiorentina, anche se il momento è quello che è: "E' un bel traguardo. Le critiche? Ci stanno, fanno parte del nostro mestiere. L'allenatore comunque è il primo a non dover perdere l'equilibrio, nel bene e nel male". Quest'anno chi vince l'Europa League ha un posto in Champions per la prossima stagione: "E' uno stimolo, come lo è per le altre. Il pensiero però c'è, sarebbe una cosa importante. Ci permetterebbe di arrivare anche sesti in classifica". Ci sarà qualche cambio rispetto a domenica ("Non stravolgimenti" avverte Montella), ma la posizione di Gomez è in dubbio: "Per segnare deve giocare... ma deciderò domani, abbiamo un ciclo importante di partite".