Fiorentina, Montella: "Non esiste un caso Aquilani"

16:00 - Alla vigilia del match con l'Atalanta, Vincenzo Montella deve spegnere alcune critiche indirizzate alla sua Fiorentina. A partire dalla questione Aquilani, rimasto in tribuna col Guingamp in E.League: "Ha avuto un fastidio nella rifinitura. Il contratto non c'entra e il caso non esiste". Su Gomez: "Non ha niente da dimostrare, si sta rendendo utile". Cosa non va allora? "Qualcuno pensa si debba vincere sempre 3-0, ma il giochino non funziona così".

"Io so qual è la dimensione della squadra e mi basta quello - ha detto il tecnico in conferenza stampa -. Qui solo perché abbiamo aumentato il monte ingaggi o perché Firenze è bella, si pensa che si debba vincere facile. Ma non funziona così". Sul match di domenica: "Dobbiamo essere lucidi, capire la dinamica della partita ed aspettare il momento giusto. Dobbiamo avere pazienza, l'Atalanta è una squadra che può vincere contro chiunque, sono tosti".

Poi si torna sui singoli: "Aquilani? A Roma aveva giocato Brillante perché non era al 100%, giovedì non ho voluto rischiarlo in previsione di oggi. Era in conferenza alla vigilia? Non scelgo io i giocatori che vanno in conferenza e poi non devo sempre spiegare tutto a tutti". Capitolo Cuadrado: "Sta bene, mi auguro quanto prima che possa risolvere anche lui l'aspetto contrattuale, spero continui così fino alla fine". Gomez, invece, vive "un momento di poca convinzione, ma non deve dimostrare nulla a nessuno. Non deve caricarsi di eccessive pressioni. In Europa ha fatto una buonissima partita, ha impegnato i difensori centrali avversari". Nonostante il momento un po' così, Montella ci tiene a chiarire una cosa: "Il mio rapporto con la società è ottimo. Il sostituto di Rossi? Non era previsto perché ho tanti giocatori offensivi. Bernardeschi è uno che si fa guardare, ma deve crescere con calma".