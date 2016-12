Fiorentina, Montella: "Mercato che conferma le nostre ambizioni"

16:40 - Con l'arrivo di Diakité si è chiuso il mercato della Fiorentina e Vincenzo Montella, alla vigilia della gara di Cagliari, ha espresso tutta la sua soddisfazione per i colpi fatti: "Sono contento per gli acquisti. Ci faranno comodo adesso e in futuro" ha detto l'allenatore Viola. Poi conclude: "Dobbiamo ringraziare la proprietà perché siamo andati fuori dai nostri parametri e questo conferma le ambizioni e la voglia di crescere di questa società"

"Io sono contrario ad un mercato così lungo perché spesso disturba noi allenatori e i giocatori e distrae" - ha continuato il tecnico viola - "Però per quanto ci riguarda credo che il mio gruppo abbia patito poco i rumors e le operazioni di questo mercato. Di sicuro in vista di una gara importante e delicata come quella di domani a Cagliari, la mia Fiorentina non dovrà avere né alibi né distrazioni".