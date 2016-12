Fiorentina, Montella incontra Nicchi a Coverciano: "Voglio chiarimenti"

16:49 - La premiazione della Panchina d'Oro è stata l'occasione per Montella di chiarrsi con Nicchi, presidente dell'Aia. Il tecnico della Fiorentina ha chiesto spiegazioni sulle sanzioni che hanno a suo parere sfavorito i suoi, come le 4 giornate di squalifica a Borja Valero. Nicchi avrebbe negato qualsiasi pregiudizio, invitando il tecnico a placare gli animi. "Non posso dire nulla sugli arbitri - ha poi detto Montella - per volere del club".

Montella, dopo essere arrivato secondo dietro a Conte (vincitore per tre voti), ha incontrato, oltre a Marcello Nicchi, anche Giancarlo Abete e Antonello Valentini, rispettivamente presidente e direttore generale dell Figc. Nonostante le recenti discussioni sui torti arbitrali subiti, il tecnico di Pomigliano d'Arco è voluto tornare sulla partita persa contro la Lazio: "E' stata una delle peggiori che abbiamo disputato. Nonostante questo abbiamo creato delle occasioni, con tanti giocatori fuori, e il pareggio forse sarebbe stato più giusto. Ora si guarda avanti, riportando le caratteristiche della Fiorentina. Ultimamente abbiamo fatto degli errori, ma da diversi punti di vista. Gli arbitri? Non posso parlare, direttive della società".



Ma Montella guarda già avanti e pensa alle tre super sfide contro la Juve di Europa League e campionato. "Ci saranno motivazioni in più, al di là della spinta dei tifosi e delle rivalità. Sarà una sfida difficilissima, la più forte in Italia negli ultimi due anni, la classifica dice questo. In campionato e in Europa League giochiamo contro una squadra più forte sulla carta" conclude Montella. E a chi gli chiede cosa preferisce risponde così: "Campionato o coppe? Non possiamo scegliere, dobbiamo dare il meglio di partita in partita. Terzo posto? Anche se ci siamo allontanati, è ancora tutto aperto. Il campionato è lungo, dobbiamo guardarci anche alle spalle".