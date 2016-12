Fiorentina, Montella chiede rinforzi: "In difesa siamo contati" 

17:19 - Un innesto in difesa. E' quello che ha chiesto Montella alla vigilia della sfida di coppa Italia col Siena: "Siamo contati col ko di Tomovic, qualcosa dovremo fare. Bisogna capire se ci sarà un'opportunità. Mexes? Non mi risulta lo sia. Dainelli? Ora sta giocando meglio che negli ultimi due anni". Matri non ci sarà - la Fiorentina proverà a recuperarlo per il campionato - lontano il rientro di Gomez: "Non è in gruppo, non so quando tornarà" .

Poi sulla sfida col Siena ha continuato: "Ci giochiamo una semifinale a cui teniamo molto. La gara nasconde molte insidie, il Siena è una squadra con un organico che potrebbe ben figurare in Serie A. Giocherà la squadra migliore considerando la naturale turnazione usata per le altre competizione. Tutti gli effettivi del gruppo si devono sentire importanti".