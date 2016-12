Fiorentina, Montella: "Abbiamo le qualità per ripartire"

14:49 - A due giorni dalla sconfitta contro la Juve, che ha interrotto il cammino della Fiorentina in Europa League, Vincenzo Montella prova a scuotere la squadra: "La delusione resta, ma ci abbiamo provato, siamo andati vicini e questo deve essere un motivo d'orgoglio". Adesso bisogna reagire: "Dobbiamo ripartire, per noi stessi, per la società e per i nostri tifosi, abbiamo le qualità e siamo nelle condizioni di riuscirci".

Fiorentina e Napoli si troveranno di fronte anche nella finale di Coppa Italia: "Da qui a fine stagione c'è ancora molto da fare, non parlerei di finale anticipata - dice Montella -. I giocatori sanno meglio di me che si devono gestire da qui alla finale, non c'è il rischio che si prenda come unico obiettivo la finale di Coppa. La gara di domani è importante per il campionato, per loro e per noi. Ai miei giocatori dico che adesso più che mai c'è bisogno di tutti e tutti devono dare qualcosa di più sul piano del temperamento".



La Viola è a 10 punti dal terzo posto: "Abbiamo una grande occasione anche se tutto rimarrebbe aperto. C'è bisogno di dare qualcosa in più per fare il massimo. Anche per il Napoli sarà una grande occasione domani per allontanare la Fiorentina ed avvicinare il secondo posto". Al San Paolo si affronteranno due squadre con una filosofia simile: "Abbiamo lo stesso modo di giocare e la stessa idea di gioco, non credo che gli allenatori non conoscano i segreti degli avversari. Non sarà una gara di studio. Puoi avere la meglio sul Napoli solo se sai approfittare degli spazi che vengono lasciati, altrimenti diventa dura far risultato. Dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che verranno fuori".



Montella non è preoccupato per le condizioni fisiche dei giocatori ("Non vedo la mia squadra stanca né logora, abbiamo corso più della Juventus giovedì") e sogna una Fiorentina ancora più forte: "L'intenzione è quella di crescere, l'ultimo step è quello più difficile e complicato. In questo calcio servono le risorse economiche per arrivare a giocatori importanti. C'è la massima della progettualità". Si chiude con la domanda su Cuadrado, conteso da molti club: "Se sa giocare anche terzino vale anche di più... Siamo felici che sia qui, mi auguro che venga riscattato e tenuto, o altrimenti venduto bene".