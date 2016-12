Fiorentina, Mario Gomez: "Torno presto" 

21:09 - Mario Gomez rassicura i tifosi viola: "Non è di sicuro un periodo molto facile per me, però guardo soltanto in avanti. Sono stato fortunato a dispetto della mia sfortuna attuale e sono molto positivo di poter rientrare in campo al più presto possibile". L'attaccante della Fiorentina è infortunato (lesione al legamento collaterale del ginocchio sinistro): il suo rientro è previsto per la finale di Coppa Italia, il 3 maggio, a Roma contro il Napoli.

"Voglio dire grazie a tutti voi per il vostro incoraggiamento ed il vostro appoggio fantastico. Mi fate sentire bene! Cari saluti, vostro Mario!", ha scritto il tedesco sul suo profilo Facebook.