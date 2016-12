Fiorentina: Mario Gomez si ferma per tre settimane

10:16 - Non c'è pace per l'attacco della Fiorentina, che dopo Giuseppe Rossi perde nuovamente anche Mario Gomez. L'attaccante tedesco, come comunicato dal club viola, contro l'Atalanta "ha subìto una lesione di primo grado alla giunzione mio-tendinea dei flessori della coscia destra. L'atleta ha già iniziato le cure del caso. Tra 10 giorni sarà eseguito un nuovo controllo. La prognosi prevista per la completa ripresa dell'attività sportiva è di 3 settimane".

Mario Gomez salterà dunque le partite di campionato contro il Sassuolo, il Torino e l'Inter e la gara d'Europa League contro la Dinamo Minsk. La passata stagione l'ex Bayern è stato fermo complessivamente sette mesi per due infortuni ad entrambe le ginocchia.