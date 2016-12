Fiorentina, Mario Gomez: "In forma per la finale di Coppa Italia"

10:53 - Dal Napoli al Napoli, dal campionato alla finale di Coppa Italia. Mario Gomez, attaccante della Fiorentina fuori nuovamente per un infortunio, ha chiaro l'obiettivo in testa: tornare per la finale di Roma del 5 maggio. "Mi sento bene e sono ottimista - ha scritto il tedesco su Facebook -. Presto tornerò ad aiutare la squadra. Il mio traguardo è essere in piena forma per la finale di Coppa Italia. Sono sulla strada giusta".