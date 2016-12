Fiorentina-Juve, pranzo della pace tra presidenti 

18:51 - Fiorentina-Juventus non si gioca solo in campo, ma anche a tavola. Dopo il tweet ironico dei bianconeri, Andrea Della Valle e Andrea Agnelli insieme per il pranzo ufficiale organizzato dalla Uefa al Grand Hotel Villa Cora di Firenze, a poche ore dal match di Europa League del Franchi. A tavola anche il ds viola Pradè, l'ad Mencucci e il dg bianconero Marotta. Il presidente della Juve Agnelli se ne è andato intorno alle 15.

18:42 ANCHE CONTE IN CAMPO: CATECHIZZA POGBA

Il tecnico della Juventus, Antonio Conte, ha deciso di scendere in campo con la sua squadra anche per attirare su di sé i cori dei tifosi. A centrocampo ha parlato con Pogba dandogli le ultime indicazioni tattiche.

18:37 GUERINI: "NON GIOCHIAMO PER LO 0-0"

Guerini a Premium Calcio: "Questo tifo è contagioso: da una parte ti carica, dall'altra ti mette tanta responsabilità. Siamo consapevoli che non possiamo entrare in campo per cercare lo 0-0, sarebbe un suicidio. La Juventus è forte e dobbiamo fare la partita perfetta. E' la squadra più forte del campionato e anche Conte lo sa. Dovremo essere umili senza snaturarci per metterli in difficoltà. Io gli toglierei Pirlo, con lui una squadra non gioca mai male. Sarà una partita giocata bene sul piano tattico per colpire i punti deboli dell'avversario e nascondere i propri".

18:35 APPLAUSI PER PEPITO ROSSI A BORDO CAMPO

Giuseppe Rossi, affiancato da Della Valle a bordo campo, è stato accolto dagli applausi dei suoi tifosi. Il rientro è più vicino.

18:30 MAROTTA: "SAPPIAMO DI POTERCELA FARE"

L'ad della Juventus, Giuseppe Marotta, ha parlato prima della partita: "Ce la giocheremo finché possiamo anche se dobbiamo un po' ribaltare il risultato dell'andata. Sappiamo di potercela fare". Sul pranzo con i Della Valle: "Si è svolto in un clima cordiale, ma era un pranzo previsto dal protocollo Uefa. Mai detto di voler rinunciare all'Europa League per concentrarci sul campionato".

18:29 APPLAUSI ALL'ARBITRO WEBB

I tifosi della Fiorentina hanno accolto con un applauso l'arbitro inglese Howard Webb.

18:28 SOLITI CORI CONTRO AGNELLI E PESSOTTO

Anche in Europa il viziaccio degli stadi italiani non manca. Prima della partita dalla curva fiorentina si sono alzati cori contro Agnelli e Pessotto, inneggiandi la tragedia che colpì l'ex difensore bianconero che, in preda alla depressione, cercò il suicidio.

18:21 JUVENTUS IN CAMPO: BORDATA DI FISCHI

La squadra bianconera è scesa in campo al Franchi per il riscaldamento prepartita. Ad accoglierla una bordata di fischi da uno stadio sempre più pieno. I settecento tifosi della Juventus però si fanno sentire. Sul campo a seguire l'allenamento anche Andrea Agnelli e Pavel Nedved.

18:20 ILICIC: "PARTITA IMPORTANTE, SIAMO CARICHI"

Così Josip Ilicic nel pre gara: "Sappiamo tutti quanto è importante questa partita. Siamo carichi. Pirlo? Sono tutti forti, proveremo a fermarli. Oggi sarà un'altra gara. Noi dovremo giocare il nostra calcio. I primi novanta minuti non contano niente".

18:15 500 AGENTI IMPEGNATI PER GARANTIRE L'ORDINE

Sono cinquecento circa gli agenti impegnati a Firenze per garantire l'ordine pubblico intorno allo stadio Franchi. Non ci sarà il tutto esaurito per protesta contro il prezzo dei biglietti. Da Torino attesi circa 700 tifosi bianconeri, per un totale di circa 32mila spettatori.

18:14 I TIFOSI DELLA FIORENTINA: "SERVE LA GARA PERFETTA"

La Curva Viola si sta riempiendo. Nessun pronostico, ma una certezza: "Non è una partita normale. Serve fare la gara perfetta".

18:10 PROTESTA TIFOSI: SOLO 700 TIFOSI BIANCONERI

18:04 CLIMA DISTESO TRA I GIOCATORI: BACIO OSVALDO-MATRI

Nonostante l'importanza della posta in palio, tra i giocatori di Fiorentina e Juventus non c'è alcuna tensione. A dimostrarlo c'è il clima sereno all'interno dello stadio, con baci e abbracci tra le varie componenti, come tra Osvaldo e Matri.

18:00 FIORENTINA-JUVENTUS: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (3-5-2): Neto; Rodriguez, Savic, Tomovic; Cuadrado, Borja Valero, Pizarro, Aquilani, Vargas; Ilicic, Gomez.

Juventus (3-5-2): Buffon; Caceres, Chiellini, Bonucci; Isla, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez, Llorente

17:57 BUFFON: "CI VUOLE ORGOGLIO, ENTUSIASMO E PASSIONE"



Stasera ci vuole Orgoglio, Entusiasmo e Passione! FORZA JUVEEE! #FiorentinaJuve http://t.co/C3FOwkwVEu

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 20 Marzo 2014

17:40 LE DUE SQUADRE AL "FRANCHI"





Juventus e Fiorentina sono appena arrivate allo stadio "Franchi" di Firenze, dove tra poco più di un'ora si giocheranno l'accesso ai quarti di finale di Europa League."Mitica Juve devi vincere sul campo come sempre sai fare!". A poche ore dalla partita di Europa League contro la Fiorentina, Lapo Elkann incita con queste parole pubblicate suo profilo Instagram. "Avanti tutta! - aggiunge - Sempre solo forza Juve!".Al termine del pranzo con la delegazione della Juve, il presidente della Fiorentina Andrea Della Valle ha rilasciato alcune dichiarazioni: "E' stato un incontro cordiale che è servito per alcuni chiarimenti doverosi con Andrea Agnelli. Il clima tra le due delegazioni è stato molto sereno: il destino ha voluto che ci incontrassimo nuovamente e ne abbiamo approfittato per parlare tra di noi di un po' di cose. La Fiorentina nel menù? No, non c'era. Adesso concentriamoci sulla partita: speranzoso? La speranza è l'ultima a morire, siamo fiduciosi".I protagonisti del pranzo della riconciliazione non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. Volti distesi e qualche sorriso, ma nessuna parola né sui rapporti tra le due società né sull'imminente partita. Il numero uno bianconero è stato il primo a lasciare il tavolo.Fiorentina-Juventus non si gioca solo in campo, ma anche a tavola. Dopo il tweet ironico dei bianconeri, Andrea Della Valle e Andrea Agnelli insieme per il pranzo ufficiale organizzato dalla Uefa al Grand Hotel Villa Cora di Firenze, a poche ore dal match di Europa League del Franchi. A tavola anche il ds viola Pradè, l'ad Mencucci e il dg bianconero Marotta. Il presidente della Juve Agnelli se ne è andato intorno alle 15.