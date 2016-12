Fiorentina-Juve, l'Europa in una notte

19:01 - Giocano i migliori, perché è una serata che vale tutto e non ha punti di ritorno. Fiorentina-Juventus, questa sera alle 19 (diretta su Premium Calcio), non è solo l'ennesimo faccia a faccia tra due rivali storiche del nostro pallone. E', soprattutto, la porta d'ingresso tra le otto squadre migliori di Europa League e la sfida che sbilancerà un bilancio fin qui in perfetto pareggio tra viola e bianconeri: tre partite, una vittoria a testa e l'1-1 di Torino, una settimana fa, che garantisce a Montella e soci di scendere in campo con un piccolo vantaggio in chiave qualificazione.

Un vantaggio importante ma non decisivo anche se, va detto, la Fiorentina è certamente una delle squadre che in questa stagione ha messo in maggiore difficoltà la corazzata di Conte. Ma Conte, appunto. Il tecnico della Juve, che non ha mai nascosto di avere il terzo scudetto consecutivo come obiettivo primario, non molla un centimetro nemmeno in Europa e, infatti, non risparmia nessuno dei suoi titolari. Davanti, per fare gol - perché quello serve alla Juve -, ci saranno i titolarissimi Tevez e Llorente. A centrocampo, complice lo stop di Marchisio, saranno Vidal e Pogba le spalle di Pirlo mentre sugli esterni, dato per scontato l'impiego di Asamoah, potrebbe essere Isla la sorpresa. I problemi arrivano dietro, dove Barzagli, come noto, non sarà della partita e sarà sostituito da Caceres, comunque in evidente grande condizione di forma. Più dei titolari, che tutto sommato sono i soliti, è la panchina a lasciare poco sereno Conte. Ai margini del campo gli uomini sono contati davvero: Vucinic, convocato, non è in perfette condizioni. Lichtsteiner ha bisogno di rifiatare. Per il resto zero difensori sperando di non avere problemi a partita in corso.Sta meglio da questo punto di vista la Fiorentina. Montella non ha Rossi, l'uomo che ha abbattuto la Juve nel primo confronto di campionato, ma ha ritrovato Gomez e ha praticamente tutto il resto della rosa a disposizione. Al tedesco, unica punta, sarà affiancato Ilicic, anche lui in ottimo stato di forma. Per il resto centrocampo solido, con Pizarro supportato da Aquilani e Borja Valero e un solo, piccolissimo dubbio, sull'out sinistro. Pasqual, in vantaggio, per una squadra leggermente più coperta, o Vargas per provare a mettere in difficoltà la Juve.

Queste le probabili formazioni:

Fiorentina (3-5-1-1): Neto; Savic, Rodriguez, Tomovic; Cuadrado, Aquilani, Pizarro, B. Valero, Pasqual; Ilicic; M. Gomez. All.: Montella

Juventus (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Isla, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez, Llorente. All.: Buffon