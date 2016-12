Fiorentina-Inter, Mazzarri: "Sprechiamo troppo"

23:42 - "Stasera siamo stati bravi, ma abbiamo rischiato alla fine perché sprechiamo troppo". Walter Mazzarri, dopo l'importante successo per 2-1 a Firenze, non è del tutto soddisfatto della sua squadra: "Contro una Fiorentina, poi, può succedere di tutto e si perdono i punti. Ci è già successo altre volte, bisogna migliorare da certi punti di vista, anche per certe ingenuità sui piazzati in cui siamo leziosi.

Il tecnico prosegue nell'analisi della gara: "Il primo tempo è stato fatto bene e potevamo segnare altri gol e soffrire meno nel secondo, considerando anche la squadra che affrontavamo. Nella ripresa abbiamo sprecato tanti contropiede. Gli esterni che si buttano dentro? Quando stiamo bene, si fa il calcio offensivo che piace a me: due punte e tutti gli altri che si buttano dentro con qualità. Icardi? Per fortuna ha fatto il gol. Le doti che ha le conosciamo. Deve allenarsi tanto e forte, perché dopo 10 minuti era già in affanno".



Spazio poi a un commento su Guarin: "Molto bene, anche se nel secondo tempo si è un po' dimenticato la fase difensiva. Lui deve solo cercare la continuità per 95 minuti: dovesse riuscirci, così forti ce ne sono pochi in giro come lui. Hernanes? Per prima cosa, lui regge certe pressioni. Lo dico dall'inizio dell'anno: abbiamo alcuni elementi che non reggono le pressioni. Ci mancava". Si chiude col fuorigioco di Icardi: "Lo sapete, ormai da 5-6 domeniche non commento più gli arbitri. Rivedendolo, non è facile, di sicuro, ma non commento...".