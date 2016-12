Fiorentina, Gomez: lesione di primo grado al collaterale del ginocchio sinistro

10:21 - Altro stop per Mario Gomez. Come spiega con un comunicato ufficiale la Fiorentina "l'attaccante è stato sottoposto a visita ortopedica ed accertamenti diagnostici, in seguito al trauma distorsivo riportato al ginocchio sinistro in occasione della gara di campionato di Napoli. E' stata rilevata una lesione di I grado del legamento collaterale mediale. Dovrà osservare una settimana di riposo e cure prima di essere sottoposto a nuovo controllo".

Nel complesso, quindi, per il tedesco è previsto uno stop di 25/30 giorni. Un contrattempo che si aggiunge ai 5 mesi passati lontano dai campi per un infortunio - decisamente più grave - al ginocchio destro.