Fiorentina, Giuseppe Rossi se la canta

11:47 - Dopo l'ennesima operazione al ginocchio, i tempi di recupero sono ancora un mistero per Giuseppe Rossi. Qualcuno ha ipotizzato quattro mesi lontano dai campi, altri cinque. Ma l'attaccante della Fiorentina non fa drammi. Anzi, la prende con filosofia e se la canta. Eccolo infatti alle prese con un buon risveglio negli Usa, con tanto di performance canora in stampelle. Pepito, canta che ti passa!