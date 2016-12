Fiorentina, Giuseppe Rossi: "Mondiali? Non ci penso"

16:38 - Firenze riabbraccia il suo Fenomeno. Giuseppe Rossi torna a casa per assistere al big match di Europa League con la Juve e prepara anche il ritorno in campo. Il recupero procede bene e il bomber viola sta bruciando le tappe. Al momento non c'è ancora alcuna data per il rientro, ma Pepito è ottimista: "I Mondiali? Sono sempre stati il mio obiettivo, ma non in questo momento. Ho altre due settimane di riabilitazione".

Testa bassa e lavoro. Pepito ora non fissa obiettivi a lungo termine e si concentra sul recupero in palestra per poter tornare ad allenarsi al più presto con i compagni. L'ennesimo infortunio è stato una brutta botta. "E’ stato doloroso doversi fermare di nuovo per un infortunio. Non devo pensarci però - ha spiegato Rossi -. Quando mi sono infortunato l’ultima volta ci è voluto un paio di giorni per mettermi alla spalle quello che era successo". "Soffermarsi su qualcosa di negativo non ti aiuta. Quello che aiuta è invece mantenere pensieri positivi, mantenere la mente fresca e avere attorno le persone giuste per superare i momenti difficili - ha proseguito -. Dopo un paio di giorni ho capito che avevo già recuperato da altri infortuni prima e che alla fine non mi era andata così male".



Fissare date di rientro è ancora presto, ma il recupero procede bene e attorno a Giuseppe c'è grande ottimismo: "Ci vuole tempo per guarire ma grazie a Dio non ho avuto bisogno di operarmi. Questo è stato un grande vantaggio per me, anche se ci vuole molta pazienza e duro lavoro per tornare in campo". "Il rientro? Non mi piace guardare troppo avanti. Sono cotento dei miei progressi giornalieri. Mi piacerebbe conoscere la data esatta ma non la conosco davvero - ha concluso -. C’è così tanto lavoro che devo fare per tornare… non voglio creare distrazioni con queste previsioni".



PEPITO A FIRENZE

Giuseppe Rossi è tornato a Firenze per stare vicino alla squadra in un momento delicato e importante. Al Franchi stasera c'è il ritorno del derby di Europa League con la Juventus e Pepito non voleva mancare. Il bomber viola è arrivato poco dopo le 14 via Zurigo da New York. Poche le dichiarazioni appena atterrato: "Sono qui apposta per la partita, ce la faremo"