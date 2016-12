Fiorentina: Giuseppe Rossi in versione rapper

12:15 - Il recente intervento in artroscopia, dopo l'ennesimo problema al ginocchio, non sembra aver turbato il buonumore di Giuseppe Rossi. Che, in attesa di conoscere i suoi tempi di recupero, continua a divertirsi con la musica. Stavolta, all'interno di un supermercato, Pepito si è reso protagonista del suo "primo video rap", insieme ad un paio di amici. L'attaccante della Fiorentina, in sella a una carrozzina e con le stampelle in mano, comunica in questo modo la sua energia... GUARDA IL VIDEO