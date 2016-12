Fiorentina, Giuseppe Rossi in tribuna per il match con la Juve

15:48 - La Fiorentina avrà un tifoso in più per la sfida di giovedì sera in Europa League contro la Juventus. Sulle tribune del "Franchi" ci sarà Giuseppe Rossi. A confermare il tutto ci ha pensato il suo agente, Andrea Pastorello che ha fatto anche il punto: "Sono indispensabili 10 giorni almeno per avere la situazione chiara e poi inizieremo la riabilitazione. Il primo obiettivo è rientrare con la Fiorentina, poi partecipare al Mondiale”.

"Sono qua a Firenze - ha aggiunto Pastorello - perché dobbiamo organizzare il rientro di Rossi, ora è tutto chiaro: giovedì sarà allo stadio, come ha anticipato il presidente. Io ci tenevo particolarmente, ma è tutto merito suo. Ha seguito tutte le partite da casa".