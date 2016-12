Fiorentina, Giuseppe Rossi fuori un mese

11:24 - Non c'è pace per Giuseppe Rossi. L'attaccante della Fiorentina potrebbe restare fermo per un mese. Il ginocchio destro non è ancora a posto e solo la prossima settima ci sarà il consulto decisivo con un luminare della materia. Consulto che stabilità davvero come sta il giocatore viola. Si teme, però, che Pepito si debba operare ancora una volta (sarebbe la quarta) e questo allungherebbe, e di molto, i tempi per il rientro in campo.

Rossi potrebbe saltare ben 5 gare di campionato e per la Viola sarebbe questa una notizia cattivissima. Il club toscano ha aspettato e continua ad aspettare quello che viene considerato il vero top player fiorentino. Ma le notizie sono ancora frammentarie e senza ulteriori accertamenti sarà complicato dare risposte ai tifosi in tempi brevi.

Lo stato dell'arte è questo: la terapia conservativa alla quale si sottopone lo terrà a riposo per 7-10 giorni. Poi esami e visita da uno specialista che potrebbe dare due strade: 20 giorni di ulteriore riposo oppure finire sotto ai ferri.