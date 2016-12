Fiorentina, Giuseppe Rossi fuori 4-5 mesi

12:30 - Doccia ghiacciata per Giuseppe Rossi, Fiorentina e Nazionale. Il report medico sull'intervento di artroscopia al ginocchio destro a cui si è sottoposto Pepito, non lascia spazio ai sorrisi: "L'esame ha evidenziato una buona stabilità del neolegamento crociato già precedentemente operato. E' stata suturata la lesione al menisco e la ripresa dell'attività sportiva sarà dettata dallo specialista, che stima intorno ai 4 -5 mesi".

Dunque per Rossi si prospetta l'ennesimo lungo stop dopo il quarto intervento dal 2011 ad oggi allo stesso ginocchio. L'attaccante aveva riportato un sovraccarico con sollecitazione al menisco prima di Ferragosto, in allenamento: dopo alcuni consulti a livello internazionale, ha scelto di tornare in Colorado, nella clinica del professor Steadman che lo aveva operato nel 2012. Anche se l'operazione in artroscopia e' stata effettuata oggi da un assistente, il dottor Singleton. Rossi restera' a Vail in questa settimana dopodiche' iniziera' la fisioterapia a New York e quindi la proseguira' a Firenze secondo un preciso protocollo. Per il giocatore e' un calvario che dura dal 2011, quando si fece male al crociato ai tempi in cui giocava nel Villarreal. Adesso l'ennesimo stop, la terapia conservativa che aveva deciso di seguire dopo l'infortunio subito a gennaio al collaterale del ginocchio destro, per cercare di recuperare per i Mondiali in Brasile, non ha dato gli esiti sperati. Secondo gli specialisti, la ripresa dell'attivita' sportiva, riguardo al rientro in gruppo, e' prevista non prima di febbraio 2015