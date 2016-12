Fiorentina, è allarme per Giuseppe Rossi

22:29 - Mezzo sospiro di sollievo da una parte. Una viva preoccupazione dall'altra. Gli esami cui si è sottoposto Giuseppe Rossi, fermo da quattro giorni dopo la "contrattura muscolare ai flessori della coscia" rimediata in allenamento lo scordo 14 agosto, hanno infatti "escluso lesioni muscolari" ma, come riferisce il sito ufficiale della Fiorentina, hanno "tuttavia evidenziato segni di sovraccarico a livello del ginocchio destro".

"L’atleta - è scritto ancora sul sito viola - sarà sottoposto a un periodo di riposo e cure del caso per almeno 7 giorni, al termine dei quali sarà sottoposto ad ulteriore controllo". La risonanza magnetica, insomma, lascia tranquilli sul fronte muscolare, ma riapre il capitolo ginocchio, quello che ha costretto Pepito a un lungo stop nella scorsa stagione e, di fatto, gli ha chiuso le porte dei Mondiali. Anche perché si tratta del ginocchio già più volte operato e tanto basta a far scattare l'allarme e consigliare un periodo di riposo e, subito dopo, un'attenta valutazione della situazione. Rossi, che ha saltato l'amichevole contro il Real vinta dai viola a Varsavia e quella di oggi contro l'Arezzo, difficilmente a questo punto sarà pronto per il via del campionato in programma il 30 agosto.

L'AGENTE: "ABITUATI A QUESTI STOP"

"Purtroppo Giuseppe e noi con lui siamo ormai abituati a problematiche di questo tipo. Siamo come sempre molto dispiaciuti ma anche molto sereni. E abbiamo massima stima nei confronti dello staff medico della Fiorentina". Cosi' il procuratore di Rossi, Andrea Pastorello, all'ANSA commenta il nuovo stop dell'attaccante a meno di due settimane dal via del campionato. Gli esami effettuati oggi hanno escluso lesioni muscolari dopo il colpo subito in allenamento venerdi' scorso dall'attaccante viola, ma hanno evidenziato un sovraccarico al ginocchio destro, quello infortunatosi e operato in passato. "Il ragazzo sta gia' facendo cure e fisioterapia in attesa di ulteriori accertamenti e di una diagnosi ancor piu' precisa. Prima dei vari impegni viene la sua salute - ha aggiunto Pastorello - Ovvio che l'umore non sia al massimo quando capitano cose del genere ma Giuseppe in questi anni ha sempre mostrato carattere e pazienza".

UFFICIALE L'ARRIVO DI MARIN

Intanto la società viola ha ufficializzato l'acquisto in prestito di Marin. La prima nota è stata diramata dal Chelsea che ha comunicato il passaggio del giocatore alla corte di Montella. Subito dopo è arrivata l'ufficialità della Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica di aver perfezionato l’acquisto, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marko Marin dal Chelsea Football Club. Marin è nato il 13 Marzo 1989 a Bosanska Gradiska, in Bosnia, di nazionalità tedesca, nell’ultima stagione ha giocato con la maglia del Siviglia FC, con cui ha conquistato l’Europa League 2013-14. Marko Marin vanta inoltre 16 presenze e un gol con la Nazionale della Germania. Il nuovo acquisto viola sarà presentato domani, martedì 19 agosto, alle 12:30 nella Sala Stampa “Manuela Righini” dello Stadio Artemio Franchi".

FIORENTINA, IN AMICHEVOLE 5-0 ALL'AREZZO

Senza Giuseppe Rossi, come con il Real Madrid d'altronde, la Fiorentina si è imposta per 5-0 in amichevole sull'Arezzo (Serie D). Montella ha schierato titolare anche Juan Cuadrado (per lui 45'). Nel primo tempo tripletta di uno scatenato Bernardeschi e gol di Lazzari. Nella ripresa calcio di rigore messo a segno da Joaquin.