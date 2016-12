Fiorentina, Delio Rossi ha chiesto 200mila euro per danno d'immagine

12:02 - A quasi due anni di distanza dal famoso pugno a Ljajic in Fiorentina-Novara, a Firenze si torna a parlare dell'esonero di Delio Rossi del maggio del 2012. Il tecnico infatti avrebbe deciso di chiedere 200mila euro alla società viola per il danno d'immagine subito con il licenziamento per giusta causa. La Fiorentina ha subito risposto con le stesse armi, con una domanda riconvenzionale per i danni d'immagine causati a sua volta dal tecnico.