Fiorentina, confermata la lesione per Giuseppe Rossi: sollecitato anche il legamento crociato

18:25 - E' stata confermata la diagnosi per Giuseppe Rossi. Pepito è stato visitato a Vail, in Colorado, dal professor Steadman. "C'è una lesione al collaterale mediale associata ad una sollecitazione del crociato anteriore già operato" si legge nel comunicato apparso sul sito della Fiorentina. Adesso 2-3 settimane di riabilitazione, poi nuovi accertamenti. Preoccupato il procuratore del giocatore, Andrea Pastorello: "I tempi di recupero si allungano".

Una visita che non ha purtroppo sciolto i dubbi e che, anzi, ha alimentato nuove preoccupazioni. "Il professor Steadman ha rimandato tutto tra 20 giorni" ha dichiarato Andrea Pastorello, agente di Pepito. "Anche lui non ha saputo dire come è interessato il legamento crociato. Si è parlato di tre settimane per una nuova diagnosi, altre valutazioni sono azzardate. Vorrei sapere anche io cosa intende Steadman per 'sollecitazione'. E' un termine che vuol dire tutto e nulla, nessuno si è sbilanciato. Il crociato, comunque, non si è rotto. Rossi resterà a New York per la riabilitazione, in attesa della prossima visita. Il professor Steadman ha escluso problemi riguardanti la carriera: questa sicuramente è una buona notizia. Ma ovviamente questa attesa di venti giorni farà slittare i tempi di recupero. La sola cosa veramente confortante è che il professore mi ha assicurato che la sua carriera non è a rischio e che tornerà al 100 per cento".