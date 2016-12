Fiorentina, Borja Valero: "Mai spinto l'arbitro, sono deluso dal sistema"

13:51 - Prima della conferenza stampa del tecnico della Fiorentina Montella, ha preso parola Borja Valero per commentare la squalifica di quattro giornate in campionato: "Sono dispiaciuto per quanto accaduto a Parma - spiega lo spagnolo -, ma sono troppo deluso dal sistema. Tutto quello che ha scritto l'arbitro non è vero, non l'ho mai spinto, è una mancanza di rispetto. Non ho fatto nulla per essere espulso. Vado a Roma per chiarire tutto". La Fiorentina chiede che la squalifica di 4 turni venga azzerata.

La rabbia è tanta per il centrocampista spagnolo, come il rammarico per i brutti episodi di Parma. "Non mi interessa nulla delle giornate di squalifica - commenta a fianco di Montella -, ma è una mancanza di rispetto alla mia professionalità. Non ho fatto nulla per essere espulso, sono stato io a separare un giocatore che voleva spingerne un altro, mi sono preso le mani in faccia e sono stato espulso. Mi dispiace, ma tutto quello che si legge nel referto scritto da Gervasoni non corrisponde al vero e le immagini parlano chiaro. Sono pronto anche a presentarmi di persona a Roma davanti alla Commissione se ce ne fosse la possibilità. Vorrei spiegare le mie ragioni". Il rammarico di Borja Valero è ben visibile: "Non ho mai fatto qualcosa di male in vita mia a un arbitro e mai lo farò. Voglio essere chiaro. Accetto che nel momento l'arbitro potesse mostrarmi il rosso, a caldo, come ha fatto. Ma dopo, nello spogliatoio, non è possibile scrivere quelle cose. Perché sono bugie e non si avvicinano nemmeno alla realtà".

MONTELLA: "ARBITRI? PROBLEMA DI COMUNICAZIONE"

Anche Vincenzo Montella è tornato sull'espulsione di Borja Valero a Parma: "A Borja sono state messe le mani addosso. Al 90' si è stanchi e si può avere una percezione diversa, ma quando si rivedono le immagini queste devono influire. Un giocatore scorretto sarebbe rotolato a terra, lui non l'ha fatto ed è finita così. Bisogna avere l'umiltà di tornare indietro. La Fiorentina sta vivendo un paradosso, anche se non abbiamo mai criticato pubblicamente gli arbitri. Ci ha dato fastidio il fatto di non poter avere spiegazioni ed è questo il problema con gli arbitri, manca la comunicazione". Nella conferenza stampa della vigilia c'è poi stato anche il giusto spazio per la partita di Europa League contro l'Esbjerg: "Matri e Gomez hanno già giocato insieme. Vediamo nella rifinitura come sta Mario che ha bisogno di giocare per ritrovare il ritmo partita". La chiusura però è ancora sulle polemiche del campionato e su un presunto disegno per sfavorire i viola: "Se la pensassi così avrei già smesso - chiude Montella -. Dico solo che ci vuole più serenità e collaborazione. Credo nel sistema calcio e credo che si possa migliorare".

IL CLUB: LA SQUALIFICA VA CANCELLATA

''Io non mi aspetto solo una giornata di squalifica in meno, ma tutte e quattro, visto che Borja Valero non ha spinto l'arbitro. Quanto è stato scritto sul referto non corrisponde al vero, basta vedere le immagini''.

E' questo l'obiettivo della società viola, cancellare il pesantissimo provvedimento preso dal giudice sportivo nei confronti del centrocampista spagnolo, come ha annunciato Vincenzo Montella.