Fiorentina, Andrea Della Valle: "Assurde 4 giornate a Borja Valero, la città è stanca"

10:03 - Andrea Della Valle è una furia dopo le decisioni del giudice: "Non ho spiegazioni per quanto è successo. Io voglio e devo lottare per la Champions fino alla fine - ha detto il patron della Fiorentina - Prima ci sono stati degli errori in molte partite importanti e adesso Borja Valero, esempio di correttezza, fermato per 4 turni. Una più di Balotelli. Devo stare tranquillo? Sono molto dispiaciuto di quello che sta accadendo. La città è stanca".

"Borja Valero è un esempio per il calcio italiano, è il giocatore più corretto che abbiamo mai avuto. Ditemi voi se merita quattro giornate per l'episodio di ieri sera - ha detto Della Valle a Sky - La mia società è quella del fair play, dell'abbattimento delle barriere allo stadio e di altre iniziative mirate a un clima distensivo. Dobbiamo darci una calmata, ma questa storia va avanti da mesi. Parlo a nome della città di Firenze, che adesso è stanca. Qualcuno mi deve spiegare cosa sta accadendo. Voglio e devo lottare per la Champions League fino alla fine, perché ho la squadra per farlo. Devo stare tranquillo? Sono dispiaciuto, ma la squadra non ha alibi. Anzi, onore ai ragazzi che ieri hanno recuperato in inferiorità numerica. D'ora in poi vigilerò molto, dobbiamo stare attenti. Il ricorso? Certo che lo farò, Braschi mi deve spiegare perché Borja Valero merita quattro giornate".