Finisce l'era Barcellona, ora la rifondazione sarà difficile

13:33 - Se l'anno scorso il Bayern di Heynckes aveva fatto crollare le prime certezze del Barcellona, stavolta Simeone e l'Atletico Madrid hanno distrutto tutto ciò che rimaneva dei blaugrana. Messi e compagni cedono il passo dopo 6 semifinali consecutive e ora il ciclo di quella che è stata una delle squadre più forti di tutti i tempi sembra davvero finito. E ora, con il blocco del mercato imposto dalla Fifa e molti senatori a fine carriera, sarà ancora più difficile ripartire.

Finisce un periodo di trionfi forse irripetibili a Barcellona, un'era che ha portato nella sala trofei del Camp Nou 2 Champions League, altrettante coppe nazionali, 4 campionati e 2 Mondiali per Club. Il ciclo iniziato nel 2008 con Guardiola, poi proseguito con Villanova l'anno passato e Martino in questa stagione, può dirsi concluso. I veterani sono al capolinea (Puyol si ritira, Valdes non prolunga e Xavi sembra destinato al capolinea) e lo stop della Fifa al mercato costringe i blaugrana a ripensare le proprie strategie, aggrappandosi al talento immenso di Messi e Iniesta per un'altra stagione.

Anche la stampa catalana celebra la fine dell'era Barça, ammettendo la meritata vittoria dell'Atletico. Il "Mundo Deportivo" apre con un loquace "Adios", spiegando che gli uomini di Martino non sono stati all'altezza dei rivali. Lo stesso fa "Sport", ammettendo chiaramente la superiorità dei colchoneros.