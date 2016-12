Fininvest: 50 milioni di euro per il Milan 

19:06 - Cinquanta milioni di euro per il Milan. Non serviranno per il prossimo mercato di Galliani, ma per ripianare le perdite dovute alla mancata qualificazione in Champions League. Fininvest, la holding che detiene tutte le proprietà di Silvio Berlusconi, ha stanziato un versamento in contro deposito a favore della squadra rossonera. Segnale che la famiglia Berlusconi ha ancora voglia di investire nel Milan, come ribadito anche dalla ad Barbara.

Soldi che serviranno, come anticipato da Milano Finanza, a partire dal prossimo 31 dicembre quando nel bilancio rossonero non ci saranno i 40 milioni euro dell'Uefa per la Champions. Nessun problema per il 16 aprile quando l'assemblea dei soci approverà quello del 2013 con un disavanzo di circa 8 milioni di euro.

Intanto Barbara Berlusconi è rientrata nella notte a Milano dopo il viaggio negli Emirati in cerca di nuove partnership. La figlia del patron e ad è soddisfatta degli incontri con Fly Emirates e con importanti rappresentati degli sceicchi.