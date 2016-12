Final Eight Primavera 2014: Chievo campione d'Italia, Toro ko ai rigori

08:10 - Il Chievo è Campione d'Italia Primavera. A Rimini, la squadra gialloblù batte 4-3 ai calci di rigore il Torino. I tempi regolamentari si sono chiusi senza reti. Decisivo dal dischetto l'errore iniziale di Gyasi e la straordinaria parata di Moschin, vero leader della squadra veneta, su Morra. Per il Chievo si tratta del primo scudetto Primavera della sua storia mentre il Torino dovrà rimandare l'appuntamento con la nona affermazione.

Il Chievo è orfano dei suoi ragazzi simbolo: gli attaccanti Alimi e Da Silva squalificati. Nel primo tempo parte subito bene il Torino che spinge con maggiore intensità sfiorando la rete al 23' con un colpo di petto di Aramu che sfiora il palo. Il Chievo si sveglia al 35' quando Gatto, subentrato all'acciaccato Marchionni, tenta il tiro dalla distanza con la sfera che sorvola la traversa. Un minuto dopo gialloblù ancora pericolosi con Brunetti che svetta in area su cross di Messetti ma non trova lo specchio.

Nella ripresa la prima occasione capita sui piedi di Gatto ma Saracco si supera respingendo da campione. Nel finale di frazione è il portiere del Chievo, Moschin, a sventare i pericoli provenienti da Aramu e Gyasi. Al 90' la palla gol più nitida per il Toro: cross dalla destra di Coccolo per l'accorrente Barreca che, da pochi passi, non centra incredibilmente la porta. Nel recupero c'è spazio per un tiro pericoloso di Bertinetti che sfiora il palo in diagonale. Aramu è sempre tra i più positivi e ad inizio supplementare sfiora la rete con un tiro-cross di sinistro a giro che sfiora il palo a Moschin battuto. Le squadre sono stanchissime e solo all'ultimo minuto Gatto anticipa l'uscita avventata di Saracco ma la sfera viene respinta quasi sulla linea da Barreca. Si va così ai rigori: il Toro paga l'errore iniziale di Gyasi che colpisce la traversa e la parata di Moschin su Morra che regala lo scudetto al Chievo.