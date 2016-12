Figuraccia Chelsea: Mourinho perde 3-0 in casa del Werder Brema

22:52 - Pessima figura per il Chelsea di José Mourinho, che torna dalla trasferta tedesca con le ossa rotta. I Blues, infatti, hanno perso per 3-0 in amichevole col Werder Brema al Weserstadion. La partita è stata decisa da due calci di rigore, messi a segno dall'ex juventino Elia (20') e da Felix Kroos (89'), e dalla rete di Obraniak al 37'. E' il primo scivolone estivo per lo Special One dopo i successi su Olimpia Lubiana e Vitesse. Un tempo per Drogba.

L'ivoriano, rientrato al Chelsea settimana scorsa dopo due anni trascorsi fra Shanghai e Istanbul (sponda Galatasaray), era il più atteso. Didì è entrato in avvio di ripresa al posto di un impalpabile Diego Costa. L'ultima gara con la maglia del Chelsea risaliva al 19 maggio 2012 nella finale di Champions vinta sul Bayern Monaco. L'effetto Drogba però non ha portato nulla di buono ai Blues, che hanno schierato dal 1' anche l'altro nuovo arrivo Cesc Fabregas. Eden Hazard, rientrato da un ottimo Mondiale con la maglia del Belgio, si è accontentato dell'ultima mezz'ora.

Nonostante il ko, Mourinho non si smentisce e lancia una frecciatina nei confronti di David Luiz, che ha lasciato Chelsea per approdare al Psg: "E' stato sempre un ottimo professionista e un bravo ragazzo e umanamente ne sentiremo la mancanza ma, calcisticamente parlando, credo che la nostra squadra sarà più forte". Lo Special One giura poi amore ai Blues: "Sono felice di essere in Inghilterra e al Chelsea e finché Abramovich sarà contento di avermi come allenatore, resterò. Non ho altri obiettivi, né penso di andare via. Rimarrò fino a quando Abramovich mi vorrà".