Figc, Tavecchio: "Per riformare il calcio serve lavoro di squadra"

21:29 - La riforma del calcio italiano deve "essere perseguita senza ulteriori ritardi, e ciò sarà possibile soltanto grazie al lavoro di squadra delle Leghe e delle componenti tecniche". Così Carlo Tavecchio, candidato alla presidenza della Figc, alla vigilia dell'assemblea elettiva. "Negli ultimi giorni abbiamo distolto l'attenzione dalle priorità di cui necessita il calcio italiano: settori giovanili, impiantistica sportiva e riforma dei campionati".

"Nei giorni scorsi - ha detto lo sfidante di Albertini - ho assistito in silenzio e con profondo rispetto al formarsi delle diverse volontà elettorali. Il susseguirsi delle dichiarazioni, più o meno ufficiali, ha però distolto l'attenzione dalle priorità del calcio italiano. Impegni concreti per i settori giovanili, per l'impiantistica sportiva e per i centri di formazione federale, per la riforma dei campionati e per le regole di governance sono gli obiettivi principali che devono essere perseguiti senza ulteriori ritardi. Ciò - sottolinea Tavecchio - sarà possibile soltanto grazie al lavoro di squadra delle Leghe e delle componenti tecniche. Il mio programma è basato proprio sulla realizzazione degli obiettivi comuni e sul lavoro da fare insieme".