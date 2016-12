Figc, Tavecchio favorito come nuovo presidente: Mancini erede di Prandelli

14:52 - Prandelli è al Galatasaray, l’Italia cerca il suo successore. Ma, come si sa, prima dovrà eleggere il Presidente Federale che a sua volta nominerà il nuovo Commissario Tecnico. La novità, sull’argomento, riguarda Carlo Tavecchio, che ha sciolto in queste ultime ore dubbi e perplessità e che mercoledi rendera’ nota la sua candidatura. Tavecchio, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, 71 anni domenica prossima, giorno della finale del Campionato del Mondo, è sostenuto da diversi presidenti di società dal peso specifico davvero importante, il che fa presupporre che possa tagliare da vincitore il traguardo quando ci saranno le elezioni il prossimo 11 agosto.

Ma attenzione perchè se sarà lui il nuovo Presidente Federale, non sarà immediata l’elezione del nuovo CT. Infatti Tavecchio punta a nominare dapprima un coordinatore di tutte le nazionali, che non sarà il dimissionario Arrigo Sacchi. Un personaggio di spessore, storicamente importante, un allenatore italianamente di successo, al quale verrà poi affidato il compito di nominare i vari tecnici di tutte le nazionali, a cominciare da quella maggiore per finire all’Under 15. Un supervisore che imponga un modulo di gioco identico per tutte le selezioni. In soldoni ,ciò che già aveva messo in preventivo Cesare Prandelli quando non molto tempo fa aveva rinnovato per altri due anni il contratto già in essere con la Federcalcio. Per cui, per la nomina del nuovo CT dovremo prima conoscere il nome del supervisore cui toccherà – di comune accordo con Tavecchio - il compito di eleggere poi il successore di Prandelli. Possiamo ribadire che il favorito continua ad essere Roberto Mancini: che costerebbe come gli altri aspiranti, che ha dimostrato di essere vincente in Italia e all’estero e per il quale Tavecchio -contrariamente a quanto si pensi - pare non avere alcuna preclusione.



Al Galatasaray Prandelli si porta lo staff che ha sempre avuto al suo seguito con due varianti. Di Palma, l'allenatore dei portieri, farà il supervisore mentre l'allenatore dei portierei sarà Claudio Taffarel, ex Parma e Reggiana e campione del mondo con il Brasile nel 1994. L'ex ct azzurro porterà anche Silvia Berti, suo ufficio stampa ai tempi della Fiorentina.