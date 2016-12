Figc, si allunga l'elenco dei club con Tavecchio

18:09 - A poche ore dall'assemblea che dovrà eleggere il nuovo presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio riceve il sostegno di alcune società di Serie A. Si tratta di Atalanta e Cesena, che hanno ufficialmente manifestato l'intenzione di schierarsi con il candidato avversario di Demetrio Albertini. A sorprendere è soprattutto l'intento dei romagnoli, che inizialmente avevano ritirato il loro appoggio a Tavecchio dopo le sue tanto discusse dichiarazioni.

"Visto che i due candidati non si sono ritirati, noi abbiamo deciso di essere coerenti con quanto affermato all'assemblea di Lega e dunque voteremo Carlo Tavecchio", ha spiegato il presidente Giorgio Lugaresi, che aveva firmato il documento ispirato da Juve e Roma per chiedere a Tavecchio e Albertini di fare un passo indietro. L'Atalanta, invece, si è mantenuta sulla stessa linea iniziale. "Coerentemente al voto espresso in assemblea di Lega - ha affermato la società bergamasca - confermiamo il nostro sostegno alla candidatura di Tavecchio per la presidenza Figc". Poco dopo è arrivato anche l'appogigo del Verona tramite un portavoce. "La nostra posizione - ha chiarito all'Ansa l'Hellas - è conforme al voto di programma espresso nell'assemblea di Lega di serie A del 24 luglio scorso. I valori di tale programma sono fedeli ai principi da sempre espressi dalla nostra società".



VELTRONI: "IO COMMISSARIO? UN'INVENZIONE"

"Mi fa piacere che spesso si pensi a me per ruolo di garanzia. Ma l'ipotesi che io faccia il commissario Figc e' una totale invenzione". Con questo tweet l'ex segretario del Pd Walter Veltroni smentisce l'ipotesi di poter essere coinvolto in un ipotetico commissariamento della federcalcio.